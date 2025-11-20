Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Persijap Vs Semen Padang, Ada 3 Catatan Lemos

Kamis, 20 November 2025 – 14:08 WIB
Live Streaming Persijap Vs Semen Padang, Ada 3 Catatan Lemos - JPNN.COM
Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. Foto: ileague

jpnn.com - JEPARA – Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos berambisi membawa timnya menang melawan sesama tim zona merah, Semen Padang, pada pertemuan kedua tim di pekan ke-13 Super League, di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (20/11).

Anda bisa menyaksikan laga ini via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?engagement=virtual_gift&schedule_id=4724834, kickoff 15.30 WIB.

Lemos mengatakan timnya butuh kemenangan untuk menjauh dari Semen Padang.

Baca Juga:

Pelatih dari Portugal itu lalu menyinggung fokus timnya dalam beberapa laga. Pasukannya sering kebobolan menjelang laga berakhir.

Baca Juga:

"Di setiap pertandingan, semua pemain harus fokus penuh dari menit awal sampai menit akhir. Tidak bisa hanya satu dua pemain saja untuk bisa mempertahankan kemenangan," katanya.

"Ada tiga catatan, yakni adanya pemain yang kena kartu merah, tendangan bola mati dari lawan, dan kebobolan pada menit-menit akhir," imbuhnya.

Big match papan bawah klasemen Super League Persijap vs Semen Padang di Jepara sore ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Persijap Vs Semen Padang  Persijap Vs Semen Padang  Super League  klasemen Super League 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp