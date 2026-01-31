Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Persis Vs Persib: Hodak Mencium Sesuatu Tak Enak

Sabtu, 31 Januari 2026 – 14:47 WIB
Live Streaming Persis Vs Persib: Hodak Mencium Sesuatu Tak Enak - JPNN.COM
Jersei Persis Solo. Foto: IG persisofficial

jpnn.com - SOLO - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mencium sesuatu tak enak buat tim racikannya, menjelang ketemu Persis Solo pada pekan ke-19 Super League di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (31/1) sore WIB.

Buat Anda yang pengin menonton Persis vs Persib bisa juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19353-bri-super-league?schedule_id=4856335.

Apa sesuatu tak enak buat Persib itu?

Baca Juga:

Hodak merasakan aura kebangkitan Persis Solo. Pria dari Kroasia itu mengatakan pasukannya harus waspada penuh.

Baca Juga:

"Kami memang berada di peringkat pertama, dan mereka tidak dalam situasi terbaik. Namun, mereka sudah mengganti pelatihnya dengan Milomir (Seslija) yang sudah berpengalaman di Indonesia," kata Hodak.

Persis juga mendatangkan banyak pemain asing baru.

Buat Anda yang pengin menonton Persis vs Persib bisa juga via live streaming yang ini, ya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Persis Vs Persib  Persib  Persis  persis vs persib  Super League 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp