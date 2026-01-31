Live Streaming Persis Vs Persib: Hodak Mencium Sesuatu Tak Enak

Sabtu, 31 Januari 2026 – 14:47 WIB

jpnn.com - SOLO - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mencium sesuatu tak enak buat tim racikannya, menjelang ketemu Persis Solo pada pekan ke-19 Super League di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (31/1) sore WIB.

Apa sesuatu tak enak buat Persib itu?

Hodak merasakan aura kebangkitan Persis Solo. Pria dari Kroasia itu mengatakan pasukannya harus waspada penuh.

"Kami memang berada di peringkat pertama, dan mereka tidak dalam situasi terbaik. Namun, mereka sudah mengganti pelatihnya dengan Milomir (Seslija) yang sudah berpengalaman di Indonesia," kata Hodak.

Persis juga mendatangkan banyak pemain asing baru.