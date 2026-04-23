JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Persita Vs Bali United: Demi Peringkat ke-8

Kamis, 23 April 2026 – 14:31 WIB
Live Streaming Persita Vs Bali United: Demi Peringkat ke-8 - JPNN.COM
Penyerang Persita Tangerang Eber Bessa. Foto: ileague

jpnn.com - SERANG - Pertarungan Persita Tangerang vs Bali United pada pekan ke-29 Super League di Banten International Stadium, Kamis (23/4) sore WIB akan menentukan pemilik anak tangga ke-8 klasemen pekan ini.

Jika berakhir imbang, Persita kukuh di peringkat ke-8 atau bahkan andai menang dari Bali United, si Pendekar Cisadane bisa memberikan tekanan berat buat dua tim di atasnya.

Sementara itu, Bali United harus menang jika pengin nongkrong di urutan ke-8.

Laga Persita vs Bali United ini bisa Anda saksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=5021916.

Terkait laga, playmaker Persita Eber Bessa mengaku sedang dalam motivasi tinggi menjelang jumpa Bali United FC -mantan klubnya. Eber pernah menjadi bagian Bali United selama tiga musim. Satu gelar juara liga Indonesia sempat dia rasakan pada musim kompetisi 2021-22 lalu

"Sebagai tim, kami fokus memberikan yang terbaik untuk pertandingan dan berusaha meraih tiga poin," kata Eber. 

"Kami selalu punya motivasi besar di setiap pertandingan dan hal itu tidak akan berubah di pertandingan melawan Bali United," imbuhnya. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-29 dan Klasemen Super League
Live Streaming Persita Vs Bali United: Demi Peringkat ke-8 Live Streaming Persita Vs Bali United: Demi Peringkat ke-8ileague

Persita Tangerang vs Bali United pada pekan ke-29 Super League akan menentukan pemilik anak tangga ke-8.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

