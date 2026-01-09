Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Persita Vs Borneo FC & Pernyataan Carlos Pena

Jumat, 09 Januari 2026 – 13:45 WIB
Live Streaming Persita Vs Borneo FC & Pernyataan Carlos Pena - JPNN.COM
Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. Foto: dok.persitafc.com

jpnn.com - TANGERANG - Pertarungan Persita vs Borneo FC segra hadir di Indomilk Arena, membuka pekan ke-17 Super League.

Duel antara peringkat ke-5 vs pemimpin klasemen itu kick off pukul 15.30 sore WIB ini.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4832164.

Pelatih Persita menyatakan harapannya agar laga itu dipenuhi pendukung tuan rumah.

"Saya sangat berharap para suporter datang ke sini dengan ramai, dengan jumlah besar, hanya untuk mendukung kami,” ujarnya.

Dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk dalam dua laga tandang, Persita menjadi tim yang paling 'dekat' dengan persaingan panas Top 4.

Pena mengatakan para pemainnya dalam motivasi tinggi dan fokus.

"Kami akan bermain kandang dan tentu saja itu akan menjadi laga penting," tuturnya.

Jangan ke mana-mana, sesaat lagi ada laga pekan ke-17 Super League Persita vs Borneo FC.

