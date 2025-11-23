Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Persita Vs Malut United dan Klasemen Super League

Minggu, 23 November 2025 – 14:44 WIB
Live Streaming Persita Vs Malut United dan Klasemen Super League - JPNN.COM
Pelatih Malut United Hendri Susilo bersama Gustavo Franca. Foto: malutunitedfc

jpnn.com - TANGERANG - Arsitek Malut United Hendri Susilo menyatakan pasukannya bakal habis-habisan saat menantang tuan rumah Persita Tangerang pada pekan ke-13 Super League di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (23/11) sore WIB.

Anda bisa menyaksikannya laga Persita vs Malut United sesaat lagi via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4725594.

“Semua pemain telah bekerja keras selama latihan dan siap memberikan yang terbaik," tutur Coach HS seperti dikutip dari laman klub.

Selama kurang lebih dua pekan terakhir, Malut United menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta.

Gustavo Franca dkk telah mengisi ulang amunisi yang siap diledakkan di arena pertandingan akhir pekan ini.

“Kami telah melakukan persiapan penuh selama dua pekan terakhir. Alhamdulillah, sampai latihan terakhir, semua pemain yang dibawa ke Tangerang tampak antusias dan siap untuk bermain,” kata Hendri.

Torehan lima kemenangan beruntun menjadi modal berharga Malut United untuk menghadapi Persita.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, juga memiliki catatan apik kala melakoni pertandingan tandang.

Laga Super League Persita Vs Malut United. Sesaat lagi. Tonton, ya. Bakal seru tuh.

TAGS   Live Streaming Persita Vs Malut United  Persita Vs Malut United  Super League  klasemen Super League 

