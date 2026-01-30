Live Streaming Persita Vs Persija: Jangan Kaget Kalau Tuan Rumah Menang

Jumat, 30 Januari 2026 – 14:08 WIB

jpnn.com - TANGERANG - Persita Tangerang tak perlu inferior saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-19 Super League, Jumat (30/1) sore WIB.

Itu lantaran Pendekar Cisadane -julukan Persita, bermain di kandangnya sendiri, Indomilk Arena, di depan pendukungnya.

Persita juga gak usah takut menghadapi Macan Kemayoran, karena rekor tuan rumah bermain di Indomilk Arena bagus.

Dari sembilan laga kandang musim ini, Persita meraih enam kemenangan, dua hasil imbang, satu kali kalah.

Sementara itu, Persija yang bertamu, tak punya rekor terlalu menakutkan saat bertandang. Sembilan away, Persija menang lima kali, empat kali kalah.

Pelatih Persita Carlos Pena berharap para pemainnya bisa terus menjaga status kuat Pendekar kala bermain di Indomilk Arena.

"Persiapan kami berjalan dengan baik selama sepekan terakhir. Seluruh pemain kami tersedia untuk laga melawan Persija,” ujar Coach Pena.

“Dalam sepekan ini latihan berjalan dengan baik, kami siap dan sangat bersemangat main di sini, di rumah kami di depan para suporter Persita. Dan harapannya bisa mendapatkan tiga poin," imbuhnya.