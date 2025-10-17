Live Streaming Persita Vs PSIM: Gastel Senang dengan Tiga 30

Jumat, 17 Oktober 2025 – 13:36 WIB

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Pekan ke-9 BRI Super League menghadirkan big match Persita Tangerang vs PSIM Yogyakarta di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Jumat (17/10) sore WIB.

Ada jaminan laga berlangsung seru, lantaran kedua tim merupakan penghuni papan atas.

Persita peringkat kedua, PSIM ketiga.

Duel Persita vs PSIM kick off 15.30 WIB. Ini link live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4651622.

Jadwal kick off tersebut disambut antusias oleh Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel.

Menurutnya waktu kick-off ideal bagi timnya.

“Waktu kick off yang bagus untuk kami. Biasanya pukul tiga 30 (15.30) kami bermain dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, gelandang PSIM Ze Valente, mengingatkan timnya untuk tidak memandang remeh kekuatan lawan.