Live Streaming Piala Dunia Antarklub 2025 Salzburg Vs Real Madrid, Sekarang

jpnn.com - PHILADELPHI - Wakil dari Grup H yang masuk 16 Besar Piala Dunia Antarklub 2025 bakal diputuskan Jumat (27/6) pagi WIB.

Ada dua laga berbarengan, yakni Salzburg (Austria) vs Real Madrid (Spanyol) di Lincoln Financial Field, Philadelphia, dan Al Hilal (Arab Saudi) vs Pachuca (Meksiko) di Geodis Park, Nashville.

Kedua laga tersebut kick off mulai pukul 08.00 WIB.

Untuk duel Salzburg vs Real Madrid bisa Anda saksikan via live streaming DAZN https://www.dazn.com/en-ID/fixture/ContentId:7sxx7rgs7efzw95gttn3c8tys/7sxx7rgs7efzw95gttn3c8tys/bfre6bnala1qk5vhdipkqzbb.

Klasemen Grup H Hingga MD2

fifa

Juara dan runner up grup berhak lulus ke 16 Besar. Jawara Grup H ketemu runner-up Grup G, yakni Juventus, sedangkan peringkat kedua Grup H menantang kampiun Grup G di 16 Besar, yakni Manchester City.

"Ini kompetisi dengan format baru. Bisa jadi kamilah yang pertama kali menjuarainya. Itu akan sulit. Namun, kami akan mencobanya," tutur Pelatih Real Madrid Xabi Alonso.

"Tujuan kami sekarang (vs Salzburg) menang dan finis sebagai yang pertama di grup," imbuhnya. (fifa/rm/jpnn)