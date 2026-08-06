Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Piala Presiden 2026 Persija vs Arema FC: Siapa Rebut Posisi Tiga?

Kamis, 06 Agustus 2026 – 15:14 WIB
Live Streaming Piala Presiden 2026 Persija vs Arema FC: Siapa Rebut Posisi Tiga? - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta pada ajang Piala Presiden 2026 saat bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta mencoba sejumlah eksperimen saat menghadapi Arema FC pada laga perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026.

Laga Persija vs Arema akan tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026), pukul 15.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming gratis di kanal Youtube RANS atau layar kaca Indosiar.

Baca Juga:

Berikut ini streaming yang bisa disaksikan oleh para penggemar: https://www.youtube.com/watch?v=7Q2RrAC9rDU

Persija di bawah komando Shin Tae-yong kembali memberikan kepercayaan kepada Eksel Runtukahu di lini depan.

Mantan penggawa Barito Putera itu akan berduet dengan Figo Dennis untuk membongkar pertahanan Arema FC yang dikawal Syahrul Trisna.

Baca Juga:

Di lini belakang, Persija masih mengandalkan Rio Fahmi, Denis Kolinger, Dia Syayid Alhawari, dan Fajar Fathurrahman

Keempat pemain tersebut diharapkan mampu menjaga lini pertahanan di depan kiper Muhamad Hafiz Rizkianur tetap solid

Berikut susunan pemain dan link streaming gratis Persija Jakarta melawan Arema FC pada perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026, Kamis (6/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Piala Presiden 2026  Live Streaming Persija vs Arema  Persija  Arema FC  Piala Presiden 2026  Persija vs Arema 
BERITA LIVE STREAMING PIALA PRESIDEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp