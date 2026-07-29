Live Streaming Port FC Vs Persija: Laga Hidup atau Mati Si Macan di Piala Presiden 2026

jpnn.com - SURABAYA - Bek anyar Persija Radovan Pankov berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih baik saat timnya meladeni Port FC (Thailand) pada penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7) sore.

Kick off pertandingan Port FC vs Persija mulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming di Vidio.

Radovan yang membuat blunder fatal berbuah gol tunggal Persebaya pada laga pertama, menyiratkan sudah move on.

"Kami harus saling mendukung sebagai sebuah tim agar tampil tangguh di lini belakang dan bermain semaksimal mungkin untuk mencatatkan clean sheet," kata Radovan.

Menurutnya, dengan pertahanan yang solid dan mampu menjaga nirbobol, tim akan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar.

"Para penyerang pun menjadi lebih percaya diri. Bahkan jika mereka kehilangan bola, mereka yakin lini belakang tidak akan kebobolan,” imbuhnya.

Persija Si Macan Kemayoran harus menang untuk membuka peluang ke semifinal, sedangkan buat Port FC yang menyandang status juara bertahan Piala Presiden, hasil imbang akan membuat jalan ke 4 Besar makin lebar. (pid/jpnn)