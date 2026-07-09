Live Streaming Prancis vs Maroko, Duel Sengit Perebutan Tiket Semifinal Piala Dunia 2026

jpnn.com - Duel hidup-mati akan tersaji saat Timnas Prancis berhadapan dengan Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Pertandingan Prancis vs Maroko dijadwalkan berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat (10/7/2026) pukul 03.00 WIB.

Berkaca dari perjalanan menuju perempat final, Prancis tampil nyaris sempurna. Tim besutan Didier Deschamps menyapu bersih seluruh laga di fase grup dengan kemenangan, sehingga mengunci posisi teratas Grup I.

Tren positif itu berlanjut di fase gugur. Prancis menghajar Swedia 3-0 di babak 32 besar sebelum mengatasi perlawanan Paraguay lewat skor tipis 1-0 untuk mengunci tempat di perempat final.

Sementara itu, Maroko kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Wakil Afrika tersebut lolos dari Grup C dengan status runner up sebelum menunjukkan mental baja di babak gugur.

Langkah Maroko sempat diuji Belanda di babak 32 besar. Setelah bermain imbang selama waktu normal, Azzedine Ounahi dan kolega memastikan kelolosan melalui drama adu penalti dengan kemenangan 3-2.

Kepercayaan diri Maroko semakin meningkat setelah tampil dominan saat menghajar tuan rumah Kanada tiga gol tanpa balas.

Dengan performa yang tengah menanjak, duel Prancis kontra Maroko diprediksi berlangsung sengit.