Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming PSBS Vs Bhayangkara FC & Klasemen Super League

Senin, 12 Januari 2026 – 14:56 WIB
Live Streaming PSBS Vs Bhayangkara FC & Klasemen Super League - JPNN.COM
Super League. Foto: borneofcid

jpnn.com - SLEMAN - Pekan ke-17 atau week terakhir putaran pertama Super League masih menyisakan dua pertandingan, salah satunya laga PSBS Biak vs Bhayangkara FC.

PSBS vs Bhayangkara bakal hadir di Stadion Maguwoharjo, Senin (12/1) sore WIB.

Pertarungan di Sleman itu bisa Anda saksikan juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4837351.

Baca Juga:

Pemain Bhayangkara FC Firza Andika bertekad menjadikan laga ini menjadi momen kebangkitan timnya.

Dalam tiga pertandingan tandang terakhir, Bhayangakara FC menelan kekalahan, yakni dari Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSIM Yogyakarta.

"Tim siap untuk pertandingan ini. Kami ingin memecahkan rekor buruk kami selama laga tandang,” kata Firza Andika.

Baca Juga:

"Kami akan mati-matian untuk memenangi laga,” imbuhnya.

Bhayangkara FC membidik kemenangan di laga ini demi menjaga posisi di klasemen.

Pertanidngan di pekan ke-17 Super League PSBS Vs Bhayangkara FC hadir sesaat lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming PSBS Vs Bhayangkara FC  klasemen Super League  Super League  PSBS Vs Bhayangkara FC 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp