Live Streaming PSIM Vs Bali United, Baru & Menarik Buat Tuan Rumah

jpnn.com - BANTUL – Pekan ke-22 Super League yang diwarnai hujan gol akan ditutup dengan laga PSIM Yogyakarta vs Bali United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam.

Delapan laga sebelum PSIM vs Bali United selalu melahirkan gol (cek hasil di bawah).

Apakah PSIM vs Bali United menjadi satu-satunya laga yang tak menelurkan gol.

PSIM vs Bali United bisa Anda saksikan juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4905700.

Laskar Mataram -julukan PSIM, dalam antusiasme yang tinggi untuk melakoni laga kandang malam hari perdananya musim ini.

Pertandingan melawan Bali United nanti memang akan menjadi laga istimewa bagi PSIM karena menjadi pertandingan malam perdana PSIM di Stadion Sultan Agung musim ini.

Dua kekalahan di pekan ke-18 dan 19 serta dua hasil imbang di pekan ke-20 dan 21 juga bisa menjadi pemicu PSIM tampil garang.

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel mengatakan bahwa persiapan tim pada dasarnya tidak mengalami perubahan signifikan meski tetap ada yang berbeda.