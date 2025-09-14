Live Streaming PSIM Vs Borneo FC: Gastel Masih Berutang

jpnn.com - BANTUL - Dua tim papan atas BRI Super League saat ini, yaitu PSIM Yogyakarta dan Borneo FC saling berhadapan pada pekan ke-5 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (14/9). Kick off mulai pukul 15.30 WIB.

PSIM dan Borneo FC sama-sama belum terkalahkan.

Meski bertindak sebagai tuan rumah, PSIM tampaknya akan lebih dahulu fokus ke pertahanan ketimbang agresif di awal laga.

Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel menuturkan bahwa pasukannya fokus mematangkan pertahanan tim untuk mengantisipasi kualitas serangan Borneo FC.

"Mereka bagus saat menyerang. Bagaimana mereka memulai serangan dari garis pertahanan dan lini tengah juga bagus. Itu perlu kami antisipasi. Organisasi permainan mereka rapi dan bagus,” ujar Gastel.

Di bawah Gastel, PSIM menjadi tim yang mengejutkan di awal musim Super League ini.

Empat tim yang sudah dihadapi PSIM sejauh ini bukan klub biasa. PSIM menang 2-0 vs Malut United dan 1-0 vs Persebaya Surabaya, serta 1-1 vs Persib Bandung dan 1-1 vs Arema FC.

Gastel memang masih punya utang kepada fan PSIM, yakni belum pernah menang di kandang (hanya dua kali imbang).