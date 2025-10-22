Live Streaming PSIM Vs Dewa United dan Pernyataan Riekerink

Rabu, 22 Oktober 2025 – 14:34 WIB

jpnn.com - BANTUL - Dewa United wajib mewaspadai PSIM Yogyakarta pada pertemuan di pekan ke-9 BRI Super League, Rabu (22/10) sore WIB.

Dewa United menemui PSIM dengan menyandang status tamu.

Duel PSIM vs Dewa United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Kick off mulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4665765.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengakui PSIM bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan.

Menurutnya, PSIM memiliki struktur permainan dan organisasi tim yang rapi.

"Mereka baru promosi. Saya kenal pelatihnya (Jean-Paul van Gastel), punya struktur dan organisasi yang bagus," ujar Riekerink.