JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming PSIM Vs Persis & Klasemen Super League

Jumat, 06 Februari 2026 – 13:43 WIB
Pelatih Persis Milomir Seslija. Foto: persis

jpnn.com - BANTUL - Duel PSIM Yogyakarta versus Persis Solo membuka pekan ke-20 Super League, Jumat (6/2) sore WIB.

Laga bertajuk Derbi Mataram (disebut demikian salah satunya karena Yogyakarta dan Surakarta alias Solo merupakan wilayah 'inti' kesultanan/kerajaan Mataram) itu digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Kick off PSIM vs Persis mulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4884699.

Persis yang kini masih menjadi juru kunci klasemen sangat berambisi membawa pulang poin kemenangan.

Pelatih Persis Milomir Seslija mengatakan bahwa para pemain dalam kondisi siap dan percaya diri.

"Kami memiliki target yang tinggi meskipun akan menghadapi tim yang bagus. Mereka sangat baik dalam segi penguasaan bola, ada Ze Valente dan beberapa pemain lokal lainnya. Namun, kami yakin bisa meraih hasil baik,” kata Milo.

Dia mengatakan persiapan yang matang sudah dilakukan termasuk mengevaluasi pertandingan sebelumnya.

Persis juga diketahui membongkar seluruh pemain asing, menambal dengan yang baru.

Persis juga diketahui membongkar seluruh pemain asing, menambal dengan yang baru.

