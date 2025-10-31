Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming PSIM Yogyakarta Vs Persik Kediri, Tamu Cuma Pengin Menang

Jumat, 31 Oktober 2025 – 14:12 WIB
Live Streaming PSIM Yogyakarta Vs Persik Kediri, Tamu Cuma Pengin Menang - JPNN.COM
Kapten Persik Kediri Ezra Walian. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANTUL - Bintang Persik Kediri Ezra Walian bertekad membawa timnya menang dari PSIM Yogyakarta pada pekan ke-11 Super League di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Jumat (31/10) sore WIB.

Kick off PSIM vs Persik mulai pukul 15.30 WIB, Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4674546.

Meski Persik si Macan Putih berstatus sebagai tim tamu, Ezra sebagai kapten tim menegaskan ambisinya.

Baca Juga:

"Kami ke sini hanya ingin menang. Kami sudah berlatih taktik untuk merebut tiga poin di kandang PSIM Yogyakarta," katanya. 

Baca Juga:

Ezra tahu tak mudah menundukkan Laskar Mataram pada duel nanti.

"Kami tahu PSIM Yogyakarta punya materi pemain bagus. Mereka juga main di kandang sendiri," tuturnya.

Laga pembuka pekan ke-11 Super League PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri, sesaat lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming PSIM vs Persik  PSIM Vs Persik  PSIM Yogyakarta Vs Persik Kediri  Super League  klasemen Super League 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp