Live Streaming PSM Vs Dewa United, Cek Starting XI Tim Tamu

Sabtu, 14 Februari 2026 – 14:48 WIB
Skuad Dewa United berlatih. Foto: diambil dari dewaunited

jpnn.com - PAREPARE - Salah satu laga yang pantas menyandang status big match di pekan ke-21 Super League bakal hadir di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (14/2) sore, yakni PSM Makassar vs Dewa United.

Ini link live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4895054, kick off mulai pukul 15.30 WIB. 

Dewa United menjalani tandang dalam periode yang cukup padat.

Menjelang laga tersebut, Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menyoroti intensitas jadwal tandang yang dihadapi tim dalam beberapa pekan terakhir.

“Ini merupakan pertandingan tandang ketiga kami dalam kurun waktu yang cukup singkat, yakni dalam tiga pekan terakhir. Dari dua laga tandang sebelumnya, kami meraih satu hasil imbang dan satu kekalahan," ujarnya.

Pelatih asal Belanda tersebut mengulas secara spesifik jalannya pertandingan tandang pertama yang menurutnya tetap menunjukkan sisi positif dari tim.

PSM Vs Dewa United pantas menyandang status salah satu big match pekan ke-21 Super League. Sesaat lagi nih.

