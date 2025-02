Live Streaming PSS Sleman Vs Bali United: Tamu dalam Bahaya

jpnn.com - SOLO – Kapten PSS Sleman Fachruddin Aryanto optimistis timnya bakal bermain dengan motivasi tinggi saat menjamu Bali United pada pekan ke-22 BRI Liga 1 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (9/2) sore WIB.

Kick off laga PSS Sleman vs Bali United dimulai pukul 15.30 WIB, Anda bisa menyaksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17623-bri-liga-1?schedule_id=4060890.

Fachruddin mengatakan kehadiran suporter menjadi suntikan tersendiri buat timnya agar memberikan tekanan dan bahaya awal buat tim tamu.

"Kami selalu merasa senang ketika ada penonton yang hadir di stadion. Suasana pertandingan menjadi berbeda, terutama saat bermain di kandang dengan dukungan penuh dari teman-teman suporter,” kata Fachruddin.

Menurutnya, sorakan dan semangat yang diberikan suporter mampu menambah motivasi tim untuk tampil lebih baik di lapangan.

“Mudah-mudahan dukungan tersebut bisa menjadi tambahan energi bagi tim dalam pertandingan melawan Bali United, nanti agar kami bisa meraih hasil terbaik,” kata Fachruddin.

Dia menyadari benar bahwa Bali United adalah tim dengan kualitas tinggi dan pengalaman yang mumpuni di kompetisi domestik.

Meskipun demikian, pemain asal Klaten itu percaya bahwa dengan semangat juang dan dorongan dari suporter di Stadion Manahan, PSS bisa tampil lebih percaya diri dan memberikan perlawanan sengit.