Live Streaming SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Berharap Raih Gelar Hiburan
jpnn.com - JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia melakoni laga perebutan tempat ketiga pada putaran kedua SEA V Cup 2026 melawan Kamboja.
Laga berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Minggu (26/7) mulai pukul 15.30 sore WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.
Timnas voli putra Indonesia harus melakoni laga perebutan tempat ketiga seusai kalah dari Vietnam dengan skor 1-3 (25-22, 22-25, 19-25, 18-25).
Hasil tersebut gagal mengulang prestasi di putaran pertama saat mampu menang dengan skor 3-0 (25-22, 25-20, 25-22) melawan tim negeri Paman Ho itu.
Manajer Timnas voli putra Indonesia Adang Ginanjar mengungkapkan bahwa Farhan Halim dan kolega sudah melupakan kekalahan melawan Vietnam.
Pria kelahiran kelahiran 19 Juli 1967 itu berharap para pemain cepat melupakan hasil minor di semifinal untuk bisa merebut peringkat ketiga pada putaran kedua SEA V Cup 2026.
“Kami tidak boleh patah semangat karena masih ada pertandingan perebutan tempat ketiga. Saya sudah menyampaikan kepada para pemain agar tetap semangat menghadapi pertandingan melawan Kamboja,” katanya.