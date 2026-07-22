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Live Streaming SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Siap Revans Lawan Kamboja

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:33 WIB
Live Streaming SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Siap Revans Lawan Kamboja - JPNN.COM
Pevoli Boy Arnes Arabi saat berlaga pada putaran pertama ajang SEA V Cup 2026 di Candon, Filipina. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan mengawali putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Rabu (22/7/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan secara legal: https://www.vidio.com/live/21811?schedule_id=5204862

Timnas voli putra Indonesia bertekad bangkit pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

Pelatih Reidel Toiran melakukan penyegaran skuad dengan memasukkan Doni Haryono dan Muhammad Reyhan menggantikan Luvi Febrian serta Fahreza Rakha.

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"Semua pemain sudah bertekad untuk tidak mengulang hasil di putaran pertama setelah kalah dari Kamboja."

"Para pemain, pelatih, juga ofisial melakukan evaluasi agar meraih hasil maksimal di putaran kedua," ujar pria asal Kuba itu.

Lihat di sini streaming pertandingan SEA V Cup 2026 antara Timnas voli putra Indonesia melawan Kamboja, Rabu (22/7)

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TAGS   Live Streaming SEA V Cup 2026  Live Streaming Timnas Voli putra Indonesia  Live streaming Timnas voli Indonesia  SEA V Cup 2026  Timnas Voli Putra Indonesia 
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