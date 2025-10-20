Live Streaming Semen Padang Vs Bhayangkara FC dan Klasemen Super League

Senin, 20 Oktober 2025 – 14:21 WIB

jpnn.com - PADANG - Juru Taktik Bhayangkara FC Paul Munster optimistis pasukannya bisa meladeni tuan rumah Semen Padang pada pekan ke-9 BRI Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim (GHAS), Senin (20/10) sore WIB.

Semen Padang vs Bhayangkara FC akan dimulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4660726.

"Kami memiliki persiapan yang bagus, jadi, bisa fokus untuk pertandingan ini," tutur Munster.

Meski saat ini posisi Semen Padang tak baik, berada di juru kunci, Munster tak mau menganggap remeh.

"Kami tahu Semen Padang, memiliki pelatih baru. Di BRI Super League saya tidak mau meremehkan setiap tim, jadi, harus fight bermain di sini," ujarnya. (il/jpnn)

