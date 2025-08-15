Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Semen Padang Vs Dewa United, Tuan Rumah Dapat Suntikan

Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:37 WIB
Live Streaming Semen Padang Vs Dewa United, Tuan Rumah Dapat Suntikan - JPNN.COM
Semen Padang vs Dewa United bakal hadir di Stadion GOR Haji Agus Salim, Jumat (15/8) sore WIB. Foto: IG liga1match

jpnn.com - PADANG - Laga pekan kedua BRI Super League antara Semen Padang vs Dewa United hadir di Stadion GOR Haji Agus Salim, Jumat (15/8) sore WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4501377.

Menjelang laga, Semen Padang mendapat kabar gembira. Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC, mendapat suntikan tenaga baru.

Baca Juga:

Mereka ialah dua pemain asing dari Portugal, yakni bek Rui Rampa dan gelandang Pedro Matos.

Baca Juga:

Pada pekan pertama mereka absen lantaran terkendala masalah registrasi.

Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengatakan Rui Rampa dan Pedro Matos menjadi tambahan kekuatan penting.

Cek link live streaming BRI Super League laga Semen Padang vs Dewa United di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semen Padang Vs Dewa United  Super League  BRI Super League  BRI  Semen Padang  Dewa United 
BERITA SEMEN PADANG VS DEWA UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp