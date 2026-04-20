Live Streaming Semen Padang Vs Persijap: Pertarungan Berat

jpnn.com - PADANG - Winger Spanyol milik Persijap Jepara Iker Guarrotxena tak mau timnya terpeleset di laga pekan ke-28 Super League.

Iker mengaku sangat fokus menatap laga melawan Semen Padang FC di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) sore nanti.

Baca Juga: Persijap Siap Tempur di Kandang Semen Padang

“Kami akan menjalani pertandingan yang berat melawan tim yang sama-sama berjuang menjauh dari zona degradasi. Kami akan berusaha main maksimal untuk dapat poin. Tujuan kami tentunya adalah untuk mencatat kemenangan,” kata Iker.

Di klasemen sementara saat ini, Persijap ada di peringkat ke-15 dengan 25 poin.

Sementara itu, Semen Padang FC di posisi ke-17 dengan nilai 20. Sama-sama sangat membutuhkan poin, kedua tim tentunya punya semangat lebih untuk dapat menambah poin di tiap laganya.

“Tentunya terpenting saat ini adalah bagaimana kami bisa tampil baik. Bisa capai target curi poin di Padang,” ujarnya.

Persijap datang ke Padang dengan motivasi tinggi untuk dapat mempertahankan dan melanjutkan tren positif. Dari enam laga terakhirnya, Persijap belum tersentuh kekalahan dengan dua kali menang dan empat kali imbang.