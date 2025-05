Live Streaming Semen Padang Vs Persik, Ada Pratama Arhan

jpnn.com - PADANG - Semen Padang akan menjadi tuan rumah untuk Persik Kediri pada pekan ke-33 Liga 1 di GOR Haji Agus Salim a.k.a GHAS, Minggu (18/5) sore WIB.

Kick off Semen Padang vs Persik Kediri mulai 15.30 WIB, Anda bisa menyaksikannya juga via live streming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4289170.

Andai menang, Semen Padang boleh berpesta karena kemenangan akan membuat tim berjuluk Kabau Sirah itu tak mungkin lagi disalip dua tim di bawahnya, yakni PSS Sleman dan Barito Putera.

Jika hanya imbang atau malah kalah dari Persik, Semen Padang masih harus mati-matian di pekan terakhir alias MD ke-34 sambil berharap hasil buruk tim lain.

Gelandang Semen Padang, Alhassan Wakaso, menyuarakan tekad timnya untuk bertarung habis-habisan. “Saya tahu kami sudah di atas zona merah, tetapi ini belum selesai. Masih ada dua pertandingan dan kami masih harus terus melaju,” ujar Wakaso. (lib/jpnn)

Hasil, Jadwal Pekan ke-33, dan Klasemen Liga 1

ligaindonesiabaru