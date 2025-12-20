Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Live Streaming Semifinal BWF World Tour Finals 2025: An Se Young Vs Akane Yamaguchi

Sabtu, 20 Desember 2025 – 08:13 WIB
Live Streaming Semifinal BWF World Tour Finals 2025: An Se Young Vs Akane Yamaguchi - JPNN.COM
An Se Young. Foto: Jade Gao/AFP

jpnn.com - HANGZHOU – Semifinal BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium Court 1, Sabtu (20/12) pagi ini dibuka dengan big match antara cewek Korea An Se Young vs putri Jepang Akane Yamaguchi.

An peringkat satu dunia, Akane ranking tiga.

Dua pemain papan atas dunia itu sudah sering banget ketemu, head to head; An unggul tipis 16-15.

Baca Juga:

An dan Akane pernah jadi juara BWTF. An 2021, Akane 2022.

Sorotan kini lebih tertuju kepada An Se Young.

"Jika An juara, itu menjadi gelar ke-11 miliknya di 2025, dan menempatkannya sejajar dengan Kento Momota sebagai pemain tunggal paling sukses dalam satu musim," bunyi laporan awak BWF.

Baca Juga:

"Tantangan terbesar An diperkirakan akan datang dari Akane Yamaguchi dan juara bertahan Wang Zhi Yi."

Laga An Se Young vs Akane Yamaguchi tersedia di live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18249-hsbc-bwf-world-tour-finals-2025-semifinals. (bwf/jpnn)

Cek link live streaming semifinal BWF World Tour Finals 2025 di sini. Si An Se Young di ambang rekor..

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Semifinal BWF World Tour Finals 2025  semifinal BWF World Tour Finals 2025  BWF World Tour Finals 2025  An Se Young  Akane Yamaguchi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp