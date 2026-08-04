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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Live Streaming Semifinal Piala Presiden 2026 Persebaya Vs Arema FC

Selasa, 04 Agustus 2026 – 17:16 WIB
Live Streaming Semifinal Piala Presiden 2026 Persebaya Vs Arema FC - JPNN.COM
Alex Martin kesakitan di pengujung laga Persebaya vs Port FC pada penyisihan Grup B Piala Presiden 2026. Foto: persebaya

jpnn.com - GIANYAR – Persebaya Surabaya tak bisa mendapatkan jasa bomber anyar mereka, Alex Martins pada laga melawan Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026.

Derbi Jawa Timur di ajang pramusim itu hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam WIB.

Persebaya vs Arema FC bisa juga disaksikan via live streaming Vidio mulai 19.30 WIB.

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Kondisi Alex Martins tak memungkinkan ikut merumput bersama teman-temannya malam nanti.

Pemain dari Brasil yang musim lalu memakai seragam Dewa United itu masih harus melakoni pemulihan cedera bahu.

Cedera itu didapat Martins saat Persebaya meladeni Port FC pada matchday terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8).

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Di pengujung pertandingan, Martins terjatuh dalam duel dengan pemain lawan.

Chief Medical Officer Persebaya Pratama Wicaksana Wijaya menjelaskan bahwa Alex Martins mengalami dislokasi bahu akibat benturan tersebut.

Derbi Jawa Timur Persebaya vs Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026, hadir di Gianyar malam ini.

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TAGS   Live Streaming Persebaya Vs Arema FC  Piala Presiden 2026  semifinal Piala Presiden 2026  Persebaya  Arema FC  Persebaya vs Arema FC 
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