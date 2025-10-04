Live Streaming Sprint MotoGP Indonesia 2025, Kritis

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 13:22 WIB

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Tiba saatnya persaingan meraih poin di MotoGP Indonesia 2025.

Sekitar 30 menit lagi hadir Sprint MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Anda bisa menyaksikannya juga melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4614722.

Cek starting grid di bawah (klik/geser).

Besar kemungkinan sprint di Mandalika dimenangi bukan oleh Marc Marquez si Juara Dunia MotoGP 2025 yang sejauh ini menguasai musim.

Bisa Marco Bezzechi, atau dua rider lain di baris depan. Bisa siapa saja. Termasuk Marc Marquez!