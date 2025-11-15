Live Streaming Sprint MotoGP Valencia 2025 dan Starting Grid
jpnn.com - VALENCIA - Marco Bezzecchi menjadi pole sitter terakhir MotoGP 2025.
Pembalap Aprilia itu menjadi yang terbaik pada kualifikasi MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Sabtu (15/11) sore WIB.
“Dalam kualifikasi yang sangat ketat di Valencia, Bezzecchi hanya unggul 0,026 detik dari Alex Marquez (Gresini Ducati), sementara Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) melengkapi baris terdepan dengan selisih 0,044 detik,” bunyi laporan Crash.
Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Pedro Acosta (KTM) terpaut 0,1 detik dari pole position, sementara Fabio Quartararo dari Yamaha menyelesaikan baris kedua di kualifikasi terakhir.
Sprint MotoGP Valencia -sprint terakhir musim ini, akan hadir sesaat lagi.
Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4713611. (cr/jpnn)
Hasil Kualifikasi/Starting Grid MotoGP Valencia 2025
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'28.809s 5/9 340k
2. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.026s 6/9 339k
3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.044s 5/8 337k
4. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.058s 7/9 337k
5. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.096s 6/9 332k
6. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.169s 6/8 329k
7. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.257s 7/8 332k
8. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.335s 6/9 335k
9. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.360s 6/9 327k
10. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.424s 6/9 335k
11. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.542s 6/9 335k
12. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.562s 3/9 335k
13. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'29.520s 8/8 335k
14. Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) 1'29.526s 7/8 331k
15. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'29.561s 6/8 340k
16. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'29.584s 6/6 334k
17. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'29.630s 5/8 329k
18. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'29.657s 6/8 332k
19. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'29.907s 7/8 335k
20. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'29.948s 7/8 332k
21. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'29.987s 6/7 334k
22. Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'30.045s 6/9 335k
23. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 1'30.110s 6/7 327k
24. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 1'30.257s 7/9 337k
MotoGP Valencia 2025
Jumat (14/11)
Free Practice 1: Jack Miller
Practice: Pedro Acosta
Sabtu (15/11)
Free Practice 2: Ai Ogura
Qualifying 1: Raul Fernandez, Johann Zarco
Qualifying 2: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio
21.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (16/11)
15.40-15.50 WIB: Warm Up
20.00 WIB: Grand Prix 27 Laps