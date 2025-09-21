Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Live Streaming Super League Persijap Vs Persita, Ada yang Bergairah

Minggu, 21 September 2025 – 13:42 WIB
Live Streaming Super League Persijap Vs Persita, Ada yang Bergairah - JPNN.COM
Striker Persijap Jepara Rosalvo Junior. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JEPARA – Rosalvo Junior menyambut laga Persijap Jepara vs Persita Tangerang pada pekan ke-6 BRI Super League dengan bergairah.

Striker Persijap dari Brasil itu menyatakan siap tempur jika dipercaya merumput di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (21/9) sore.

Anda bisa juga menyaksikan laga ini melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4578240.

Baca Juga:

Rosalvo tengah dalam gairah tinggi karena dia baru saja mencatat gol perdananya di musim ini bersama Persijap.

Striker dengan postur 190 cm itu mencetak gol pertamanya saat Persijap dijamu Persis Solo di Stadion Manahan Solo pada laga pekan ke-5 lalu.

Persijap juga mampu mencatat kemenangan 2-1 atas tuan rumah di laga itu.

Baca Juga:

“Kami harus belajar dari laga-laga sebelumnya dan kami selalu perbaiki dan selalu belajar dari tiap momen yang ada. Yang pasti, semua pemain sudah siap untuk pertandingan lawan Persita,” tutur Rosalvo Junior.

Sebagai tim promosi, Laskar Kalinyamat sendiri punya catatan bagus saat tampil di laga home pada musim perdananya di kasta tertinggi.

Persijap Jepara vs Persita Tangerang pada pekan ke-6 BRI Super League hadir sore ini. Tonton gak?

TAGS   live streaming Super League  Persijap Vs Persita  Super League  jadwal Super League  klasemen Super League 

