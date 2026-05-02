Live Streaming Uber Cup 2026: Indonesia Siap Kejutkan Korea

Sabtu, 02 Mei 2026 – 15:25 WIB
Pebulu tangkis Ester Nurumi Tri Wardoyo saat berlaga pada ajang Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tim beregu putri Indonesia akan jumpa Korea pada semifinal Uber Cup 2026.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026) mulai pukul 15.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com.

Berikut ini laman streaming yang bisa dinikmati: https://www.vidio.com/live/18250-bwf-thomas-uber-cup-finals-2026-court-2?schedule_id=5055887

Putri Kusuma Wardani dan kolega berharap bisa mengulang hasil positif saat menghadapi Korea pada semifinal Uber Cup 2024.

Saat itu, di luar dugaan Srikandi Merah Putih mampu menang dengan skor tipis 3-2.

Menarik ditunggu kiprah tim beregu putri Indonesia untuk bisa kembali menembus partai final Uber Cup 2026

Jika mampu meraih kemenangan Indonesia akan menunggu pemenang laga antara China menghadapi Jepang.(mcr16/jpnn)

