Live Streaming VNL 2026 Wanita Thailand Vs Amerika Serikat

jpnn.com - OSAKA - Pekan terakhir atau Week 3 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita telah bergulir mulai Rabu (8/7) pagi WIB tadi.

Tiga kota menjadi tuan rumah, yakni Belgrade, Hong Kong, dan Osaka.

Pagi tadi di Osaka, Turki menjerumuskan Polandia 3-1 (27-25, 20-25, 25-19, 25-19).

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Sementara itu, di Hong Kong, Republik Dominika menyerah dari Belgia 2-3 (19-25, 20-25, 25-14, 26-24, 12-15).

Itu menjadi kekalahan ke-8 dari sembilan pertandingan Dominika di VNL 2026, dan ancaman degradasi makin nyata.

Week 3 ini akan memastikan tujuh tim yang lulus ke perempat final (satu tempat sudah pasti milik tuan rumah Putaran Final, yakni China), dan juga bakal memutuskan satu tim mana yang terdegradasi.

"Kami sudah berusaha meski tidak mendapat hasil yang baik. Kami juga tahu, datang ke sini menghadapi pertandingan-pertandingan berat. Namun, ya, itulah VNL," kata Pelatih Dominika Marcos Kwiek kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Siang ini, mulai pukul 13.30 WIB hadir laga Thailand vs Amerika Serikat di Osaka.