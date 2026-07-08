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Live Streaming VNL 2026 Wanita Thailand Vs Amerika Serikat

Rabu, 08 Juli 2026 – 13:25 WIB
Live Streaming VNL 2026 Wanita Thailand Vs Amerika Serikat - JPNN.COM
Turki vs Polandia pada Week 3 VNL 2026 Wanita di Osaka. Foto: volleyballworld

jpnn.com - OSAKA - Pekan terakhir atau Week 3 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita telah bergulir mulai Rabu (8/7) pagi WIB tadi.

Tiga kota menjadi tuan rumah, yakni Belgrade, Hong Kong, dan Osaka.

Pagi tadi di Osaka, Turki menjerumuskan Polandia 3-1 (27-25, 20-25, 25-19, 25-19).

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Sementara itu, di Hong Kong, Republik Dominika menyerah dari Belgia 2-3 (19-25, 20-25, 25-14, 26-24, 12-15).

Itu menjadi kekalahan ke-8 dari sembilan pertandingan Dominika di VNL 2026, dan ancaman degradasi makin nyata.

Week 3 ini akan memastikan tujuh tim yang lulus ke perempat final (satu tempat sudah pasti milik tuan rumah Putaran Final, yakni China), dan juga bakal memutuskan satu tim mana yang terdegradasi.

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"Kami sudah berusaha meski tidak mendapat hasil yang baik. Kami juga tahu, datang ke sini menghadapi pertandingan-pertandingan berat. Namun, ya, itulah VNL," kata Pelatih Dominika Marcos Kwiek kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Siang ini, mulai pukul 13.30 WIB hadir laga Thailand vs Amerika Serikat di Osaka.

Sesaat lagi ada laga VNL 2026 Wanita Thailand vs Amerika Serikat di Osaka. Anda bisa menontonnya di ...

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TAGS   Live Streaming VNL 2026  VNL 2026  VNL  Thailand  Amerika Serikat  voli 

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