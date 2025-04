Live Universe Umumkan Konser (G)I-dle dan BamBam di Stadium Merdeka

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Live Universe, penyelenggara konser ternama, resmi mengumumkan acara K-Pop spektakuler yang menampilkan artis kelas dunia (G)I-Dle dan BamBam (anggota GOT7).

Konser yang dijadwalkan pada 14 Juni 2025 di Stadion Merdeka, Malaysia itu mencatat sejarah sebagai pertunjukan K-Pop pertama di venue legendaris tersebut dan menjanjikan pengalaman musik tidak terlupakan bagi para penggemar.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman live terbaik bagi penggemar K-Pop di Malaysia. Kehadiran (G)I-dle dan BamBam di Stadion Merdeka bukan sekadar konser, tapi momen bersejarah yang akan dikenang sepanjang masa," ungkap perwakilan Live Universe, Jumat (25/4).

Dibentuk pada 2018 di bawah naungan Cube Entertainment, (G)I-dle dengan cepat meraih ketenaran global berkat gaya musik yang unik dan penampilan energik.

Grup itu terdiri dari lima anggota berbakat yakni Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, dan Shuhua.

Debut EP (G)I-dle yakni I Am, dengan single Latata, langsung meraih pengakuan internasional dan menduduki puncak tangga lagu.

Album-album berikutnya seperti I Trust dan I Never Die semakin mengukuhkan reputasi mereka, dengan lagu seperti Oh My God dan Tomboy mencetak kesuksesan besar.

Tomboy bahkan menjadi lagu pertama (G)I-dle yang menduduki posisi #1 di Gaon Digital Chart Korea Selatan dan Billboard K-pop Hot 100.