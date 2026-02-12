Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liverpool Bawa 3 Poin dari Kandang Nottingham, Mac Allister Jadi Penyelamat

Senin, 23 Februari 2026 – 00:10 WIB
Liverpool Bawa 3 Poin dari Kandang Nottingham, Mac Allister Jadi Penyelamat - JPNN.COM
Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister. Foto: X/alemacallister

jpnn.com, JAKARTA - Liverpool membawa pulang tiga poin dari Stadion City Ground, Nottingham, Minggu.

Alexis Mac Allister mengantarkan The Reds menekuk Nottingham Forest 1-0 untuk menyelamatkan tiga poin krusial pada menit 90+7.

Liverpool tetap posisi keenam klasemen Liga Inggris dengan 45 poin dari 27 laga, sama dengan posisi empat Chelsea dan posisi kelima Manchester United. Liverpool kalah selisih gol dari kedua tim di atasnya itu.

Baca Juga:

Sebaliknya kekalahan membuat Forest tetap peringkat ke-17 dengan 27 poin dari 27 laga.

Nottingham memberikan ancaman melalui Callum Hudson-Odoi yang sigapa dihalau kiper Liverpool Alisson Becker.

Giliran Elliot Anderson menciptakan peluang untuk Nottingham, tetapi tembakannya melenceng keluar dari lapangan.

Baca Juga:

Nottingham terus menekan Liverpool, tetapi hingga babak pertama usai, skor tetap 0-0.

Pada babak kedua, Liverpool menciptakan peluang dari tendangan Curtis Jones, namun kiper Nottingham Stefan Ortega mementahkannya.

Alexis Mac Allister mengantarkan Liverpool menekuk Nottingham Forest di Stadion City Ground, Nottingham, Minggu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liverpool  Alexis Mac Allister  Nottingham forest  Liga Inggris 
BERITA LIVERPOOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp