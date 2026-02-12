Liverpool Bawa 3 Poin dari Kandang Nottingham, Mac Allister Jadi Penyelamat

Senin, 23 Februari 2026 – 00:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Liverpool membawa pulang tiga poin dari Stadion City Ground, Nottingham, Minggu.

Alexis Mac Allister mengantarkan The Reds menekuk Nottingham Forest 1-0 untuk menyelamatkan tiga poin krusial pada menit 90+7.

Liverpool tetap posisi keenam klasemen Liga Inggris dengan 45 poin dari 27 laga, sama dengan posisi empat Chelsea dan posisi kelima Manchester United. Liverpool kalah selisih gol dari kedua tim di atasnya itu.

Sebaliknya kekalahan membuat Forest tetap peringkat ke-17 dengan 27 poin dari 27 laga.

Nottingham memberikan ancaman melalui Callum Hudson-Odoi yang sigapa dihalau kiper Liverpool Alisson Becker.

Giliran Elliot Anderson menciptakan peluang untuk Nottingham, tetapi tembakannya melenceng keluar dari lapangan.

Nottingham terus menekan Liverpool, tetapi hingga babak pertama usai, skor tetap 0-0.

Pada babak kedua, Liverpool menciptakan peluang dari tendangan Curtis Jones, namun kiper Nottingham Stefan Ortega mementahkannya.