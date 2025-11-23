Liverpool Dihajar Nottingham 0-3, Arne Slot Bertanggung Jawab untuk Semua Hasil Buruk The Reds

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool dihajar Nottingham Forest 0-3 pada lanjutan Liga Inggris di kandang sendiri, Anfield, pada Sabtu (22/11). Pelatih Liverpool Arne Slot mengaku bertanggung jawab atas hasil buruk yang diraih The Reds.

Arne Slot mengakui kekalahan 0-3 yang diderita tim asuhannya saat menjamu Nottingham Forest merupakan hasil yang sangat buruk.

“Seberapa buruk hasil ini? Sulit untuk mengukurnya, tetapi tentu saja sangat buruk. Bermain di kandang, kalah 3-0, siapa pun lawannya tetap saja hasil yang sangat, sangat, sangat buruk,” kata Slot dikutip dari laman resmi Liverpool, Minggu (23/11).

Padahal, lanjut Slot, timnya mendapatkan begitu banyak peluang pada 30 menit jalannya pertandingan.“Saya tidak yakin karena saya tidak mengingat setiap pertandingan, tetapi kami mampu menciptakan banyak peluang,” ungkapnya.

Pertama kali mereka masuk ke kotak penalti kami, mereka mencetak gol. Ini situasi yang sangat sulit ketika Anda menyia-nyiakan peluang sendiri dan hampir setiap kali lawan mendapat peluang, bola selalu masuk,” tambah pelatih asal Belanda itu.

Nottingham membuka keunggulan melalui gol Murillo pada menit ke-33. Pada babak kedua, mereka menambah keunggulan berkat gol Nicolo Savona pada menit ke-46, dan Morgan Gibbs-White di menit ke-78

Itu merupakan kekalahan kedua beruntun bagi Liverpool di Liga Inggris, sekaligus keenam mereka di Premier League musim ini. Rangkaian hasil buruk itu membuat Liverpool yang berstatus juara bertahan saat ini terpuruk di posisi ke-11 klasemen sementara dengan 18 poin.

Liverpool memang sedang mengalami beberapa masalah.