JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liverpool Raup Untung 200 Juta Pound dari Hasil Jual Pemain

Selasa, 19 Agustus 2025 – 20:45 WIB
Ilustrasi Liverpool. Foto: ANTARA FOTO/Action Images via Reuters/Carl Recine/aww

jpnn.com - JAKARTA - Klub Liga Inggris Liverpool mendapatkan keuntungan hingga 200 juta pound dari hasil penjualan pemain selama bursa transfer musim panas ini. Hal itu dipastikan setelah Ben Doak menyelesaikan kepindahan ke Bournemouth. 

Penjualan Doak menambah daftar pemain yang telah dilepas Liverpool musim panas ini setelah Luis Daaz, Darwin Nunez, Trent Alexander-Arnold, Caoimhin Kelleher, dan Jarell Quansah. 

Total pendapatan dari penjualan itu menjadi salah satu penyeimbang belanja transfer yang melampaui 300 juta pound.

Pemain muda berusia 19 tahun, Ben Doak, baru saja menandatangani kontrak lima tahun dengan The Cherries dalam kesepakatan senilai 25 juta pound.

Mengutip ESPN, Doak direkrut Liverpool dari Celtic pada 2022 dengan biaya transfer sekitar 600 ribu pound. 

Dalam dua tahun pertamanya di Anfield, Doak tampil dalam 10 laga sebelum dipinjamkan ke klub Championship, Middlesbrough, musim lalu.

Di sana, dia mencetak tiga gol dari 24 pertandingan.

Belanja besar Liverpool belum berhenti.

Liverpool meraup untung besar dari hasil jual pemain pada bursa transfer musim panas ini.

