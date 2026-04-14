Liverpool vs PSG: Anfield Harapan Terakhir, The Reds Ciptakan Malam Gila?

Selasa, 14 April 2026 – 07:10 WIB

jpnn.com - Harapan Liverpool untuk tetap bertahan di Liga Champions musim ini berada di ujung tanduk.

Tertinggal dua gol dari Paris Saint-Germain, The Reds dituntut menciptakan malam spesial saat tampil di Anfield, Rabu (15/4/2026) dini hari WIB.

Kekalahan pada pertemuan pertama di Paris membuat langkah pasukan Arne Slot makin berat.

Liverpool wajib menang dengan selisih lebih dari dua gol jika ingin membalikkan keadaan dan mengamankan tiket ke semifinal Liga Champions.

Di atas kertas, PSG lebih ditungungkan di pertandingan nanti. Ousmane Dembele dan kawan-kawan cukup mengamankan hasil imbang.

Namun, satu hal yang selalu menjadi pembeda ialah atmosfer Anfield yang kerap melahirkan kejutan.

Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai menegaskan keyakinannya bahwa skenario comeback masih sangat mungkin terjadi.

Pemain asal Hungaria itu percaya kualitas tim dan mentalitas yang dimiliki Liverpool cukup untuk menjawab tantangan besar tersebut.