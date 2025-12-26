Liverpool Vs Wolves: The Reds Ingin Tutup 2025 dengan Kemenangan

jpnn.com, JAKARTA - Liverpool bersiap menjamu Wolverhampton pada laga Boxing Day di Anfield.

The Reds bertekad menutup tahun 2025 dengan kemenangan saat menjamu Wolves.

Duel yang digelar di Anfield Sabtu besok itu menjadi laga terakhir The Reds tahun ini dan sekaligus hiburan akhir tahun bagi para pendukung setianya.

"Saya tahu betapa istimewanya tradisi sepak bola di waktu ini di Inggris. Jadi, merupakan suatu kehormatan untuk bermain di depan pendukung kami sendiri, terutama karena ini memungkinkan kami untuk bersama untuk terakhir kalinya pada tahun 2025," kata pelatih Liverpool Arne Slot dalam laman klub ini pada Jumat.

Pertandingan melawan Wolves berlangsung tepat setelah Natal dan diharapkan menjadi momen spesial bagi fans Liverpool.

Slot sendiri ingin mempersembahkan kemenangan sebagai kado Natal dan penutup tahun yang indah di hadapan publik Anfield.

The Reds menyambut laga ini dengan kepercayaan diri tinggi.

Setelah melalui periode sulit, Liverpool bangkit untuk mencatat enam pertandingan beruntun tanpa kekalahan pada semua kompetisi.