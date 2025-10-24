Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Livin Fest Dorong UMKM Wastra Kriya Tembus Pasar Global

Jumat, 24 Oktober 2025 – 13:50 WIB
Livin Fest Dorong UMKM Wastra Kriya Tembus Pasar Global - JPNN.COM
UMKM wastra kriya asal Bandung, Hi Paipe, saat ditemui di tenant Livin Fest Bandung 2025, Jumat (24/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Pencinta manik-manik atau aksesori lucu wajib datang ke event Livin Fest Bandung 2025 yang digelar di atrium Trans Studio Mal, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung.

Pasalnya, di sana ada belasan tenant yang menghadirkan koleksi wastra kriya yang bisa dikoleksi para pencintanya.

Berbagai aksesori mulai dari stiker, gelang, keychain, dan perintilannya bisa ditemukan dengan harga yang dijual cukup terjangkau.

Hi Paipe adalah salah satu tenant wastra kriya yang terlibat dalam event Livin Fest Bandung.

Tenantnya ramai dikunjugi para gen z yang sedang mengincar aneka keychain hingga pop bag yang dijajakan Azarina Janita.

Perempuan berusia 25 tahun asal Kota Lampung itu menjalankan bisnisnya sejak masa pandemi Covid 2020.

Awalnya dia hanya menjual scrunchie saja, kemudian mengeluarkan produk tas.

Bank Mandiri bangun ekosistem kolaboratif untuk percepat pertumbuhan ekonomi produktif di daerah, melalui festival Livin Fest Bandung 2025 di Mal TSM.

