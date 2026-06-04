jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui inisiatif Livin' Mandiri Berbagi, Bersama Kita Saling Menguatkan.

Melalui semangat tersebut, perseroan menyalurkan 3.360 paket makanan dan minuman di 12 region di seluruh Indonesia, dengan masing-masing region menyediakan 280 paket yang dapat diakses masyarakat melalui transaksi QRIS senilai Rp1 menggunakan aplikasi Livin' by Mandiri.

Inisiatif tersebut akan terus digelar setiap tanggal 2 hingga HUT ke-28 Bank Mandiri yang jatuh pada 2 Oktober 2026 sebagai wujud komitmen perseroan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

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Dalam pelaksanaannya, Bank Mandiri menghadirkan vending machine dan booth layanan khusus yang memungkinkan masyarakat memperoleh paket makanan dan minuman secara mudah, cepat, dan aman melalui fitur QRIS pada aplikasi Livin' by Mandiri.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya perseroan untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital yang inklusif di berbagai daerah.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, inisiatif Livin' Mandiri Berbagi, Bersama Kita Saling Menguatkan secara khusus ditujukan bagi para pekerja pejuang harian seperti pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pekerja lapangan, serta kelompok masyarakat lainnya yang tak kenal lelah bekerja dan turut menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

"Melalui Livin' Berbagi Rp1, kami ingin menghadirkan semangat bahwa setiap aksi kebaikan, sekecil apa pun, dapat memberikan dampak yang berarti bagi sesama. Sejalan dengan tema 'Livin' Mandiri Berbagi, Bersama Kita Saling Menguatkan’ program ini menjadi bentuk apresiasi kami kepada para pejuang harian yang selama ini berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian," ujar Adhika dalam keterangan resminya, Selasa (2/6).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk terus tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai program yang memberikan manfaat berkelanjutan.