LIXIL Day of Architecture & Design 2026 Hadirkan Maestro Arsitektur Dunia

jpnn.com, JAKARTA - LIXIL, perusahaan global pelopor solusi air dan hunian berkelanjutan bakal menggelar LIXIL Day of Architecture & Design (LDAD) pada 12 Agustus 2026 mendatang, di Ciputra Artpreneur, Jakarta.

Forum inspiratif yang dirancang khusus oleh LIXIL setiap dua tahun sekali ini akan mempertemukan arsitek, interior designer, serta para profesional desain dengan sederetan maestro arsitektur dunia dan nasional, meliputi Patrik Schumacher (Principal, ZHA), Richard Wood (Managing Director Asia, Snøhetta), Andra Matin (Principal, andramatin studio), hingga Gregorius Supie Yolodi (Principal, Yolodi+Maria Architects).

Masih mengusung tema, ARCHIPELAGO DIALOGUES: Architecture as a Space of Co-Creation, LIXIL mengajak para pelaku industri untuk mengeksplorasi arsitektur dan desain sebagai sebuah proses berkelanjutan yang terbentuk dari keberagaman elemen dan gagasan kolaboratif.

Arfindi Batubara, Marketing Director LIXIL Water Technology Indonesia mengatakan di tengah dinamika pembangunan yang terus bertransformasi, lanskap arsitektur dan desain membutuhkan lebih banyak ruang untuk saling belajar, berdiskusi, dan berkolaborasi.

“Melalui LDAD 2026, kami ingin memberikan ruang di mana setiap gagasan lokal hingga wawasan global dapat saling bertemu dan menyatu. Kami percaya pertukaran ide dapat menjadi inspirasi sekaligus dukungan nyata bagi transformasi lanskap arsitektur nasional ke arah yang lebih maju dan inovatif,” ujar Arfindi.

Kesempatan untuk menghadiri LDAD 2026 terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.

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Momentum LDAD 2026 sekaligus akan menandai puncak dari gelaran LIXIL Architectural Design Competition (LADC) 2026 yang telah digelar sejak 18 Mei lalu.

Selain membuka Exhibition Area sebagai etalase pameran bagi karya-karya terpilih, LDAD 2026 juga akan menjadi panggung penobatan bagi para pemenang utama kompetisi.