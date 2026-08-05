LJK bank bjb 2026, Dukung Kolaborasi Industri Jasa Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb menjadi sponsor utama penyelenggaraan Liga Jasa Keuangan (LJK) bank bjb 2026 yang resmi dibuka di Jakarta pada Senin (3/8).

Dukungan tersebut merupakan bagian dari langkah bank bjb dalam mempererat hubungan dengan regulator, pelaku industri jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan melalui kegiatan yang mengedepankan sportivitas, komunikasi, dan kebersamaan.

Acara pembukaan Liga Jasa Keuangan bank bjb 2026 dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan B. Sasongko, Direktur Operasional bank bjb Herfinia, Direktur Teknologi Informasi bank bjb Muhammad Asadi Budiman, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, Deputi Komisioner Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK Rudi S.Susetyo.

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Kemudian, Direktur Ekonomi dan Pengembangan OJK Daerah selaku Ketua Pengurus LJK Insan Hasani, serta jajaran pimpinan lembaga jasa keuangan lainnya dan juga Direktur RS Mitra Keluarga dr. Sri Widiyaningsih, MARS selaku medical partner dari pelaksanaan Liga Jasa Keuangan bank bjb 2026.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2017, Liga Jasa Keuangan telah menjadi agenda tahunan yang mempertemukan regulator, pelaku industri jasa keuangan, dan berbagai institusi pendukung melalui kompetisi olahraga.

Memasuki penyelenggaraan ketujuh pada tahun 2026, kompetisi kembali mempertandingkan cabang olahraga bola basket dan bola voli.

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Tahun ini, penyelenggara juga menghadirkan cabang olahraga (cabor) baru, yaitu padel, sebagai upaya memperluas partisipasi sekaligus mengakomodasi meningkatnya minat terhadap olahraga tersebut di kalangan insan industri jasa keuangan.

Sebagai sponsor utama, bank bjb memandang Liga Jasa Keuangan sebagai ruang interaksi yang mampu mempererat hubungan antar lembaga sekaligus membangun komunikasi yang lebih erat di antara regulator, pelaku industri jasa keuangan, dan para mitra strategis.