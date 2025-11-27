LJR Soccer Championship 2025 Digelar, Perkuat Sinergi Industri Logistik

jpnn.com, BEKASI - Lestari Jaya Raya (LJR Logistics), penyedia layanan logistik terintegrasi nasional, kembali membuktikan komitmen dalam membina hubungan kemitraan strategis melalui penyelenggaraan LJR Soccer Championship 2025.

Bertempat di Stadion Muda Jaya Summarecon, Kota Bekasi, Sabtu (22/11/2025), acara tersebut berlangsung meriah dengan mengusung tema besar 'United on the Field, Growth Together in Partnership'.

Turnamen tahun ini diikuti oleh 16 tim yang mewakili berbagai segmen industri vital di Indonesia, termasuk apparel, kosmetik, suku cadang (spare part), farmasi, alat kesehatan, hingga elektronik.

Kompetisi tersebut berhasil menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat sekaligus penuh keakraban.

Business Development Manager LJR Logistics, Jonny Chu, menjelaskan bahwa inisiatif itu dirancang lebih dari sekadar ajang olahraga. LJR Logistics memandang kegiatan ini sebagai media efektif untuk membangun engagement yang lebih personal dengan para Pelanggan dan Mitra bisnis di luar rutinitas profesional.

“Tujuan utama turnamen ini adalah menciptakan momen kebersamaan yang positif. Kami percaya bahwa olahraga, khususnya sepak bola, adalah bahasa universal yang dapat memperkuat hubungan kemitraan dengan Pelanggan setia LJR Logistics. Melalui semangat sportivitas di lapangan, kami ingin membangun kolaborasi bisnis yang lebih cair dan menguatkan rasa kebersamaan,” ungkap Jonny Chu dalam keterangan resmi.

Jonny Chu menambahkan bahwa penyelenggaraan LJR Soccer Championship 2025 juga merupakan bentuk apresiasi tulus perusahaan kepada para pelanggan loyal yang telah tumbuh bersama LJR Logistics selama ini.

Kepercayaan yang diberikan pelanggan selama 23 tahun perjalanan LJR Logistics menjadi motivasi utama perusahaan untuk terus berinovasi. Sebagai National Integrated Logistics Provider, LJR Logistics berkomitmen menghadirkan solusi layanan logistik terpadu satu atap (one-stop solution) untuk menjawab tantangan rantai pasok modern.