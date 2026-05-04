LKPP Meluncurkan Master Produk & Integrasi SIPD RI, Luhut Singgung Peran AI

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi meluncurkan Master Produk sekaligus memulai Kick-Off Integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, Senin (4/5).

Langkah strategis itu diambil sebagai upaya nyata membenahi tata kelola pengadaan dan menyinkronkan proses belanja dengan sistem keuangan daerah secara end-to-end.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menjelaskan melalui Master Produk, LKPP menempatkan pemilik merek atau prinsipal sebagai sumber tunggal kebenaran data (single source of truth).

Artinya, seluruh informasi mulai dari nama produk, spesifikasi teknis, hingga referensi harga di Katalog Elektronik wajib mengacu pada data yang tervalidasi oleh pemegang otoritas merek.

"Langkah ini secara efektif menghapus inkonsistensi data dan disparitas harga yang selama ini menjadi tantangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," ujar Sarah.

Dia menegaskan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 bukan sekadar marketplace, melainkan tulang punggung ekosistem digital pengadaan nasional yang berbasis data.

"Kami tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membentuk budaya baru dalam pengelolaan belanja pemerintah yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Integrasi Katalog Elektronik dengan SIPD RI juga dinilai sebagai langkah krusial.