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JPNN.com - Nasional - Humaniora

LLDikti III Gelar Rakor Humas & Protokol di UMJ Untuk Perkuat Reputasi Perguruan Tinggi

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:17 WIB
LLDikti III Gelar Rakor Humas & Protokol di UMJ Untuk Perkuat Reputasi Perguruan Tinggi - JPNN.COM
LLDikti WIlayah III mengadakan rakor humas dan protokol di UMJ. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III menggelar rapat koordinasi hubungan masyarakat dan protokol di Aula Syafri Guricci, Lantai 5 Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ).

Kegiatan yang berlangsung pada 17 sampai 18 Juni 2026 ini, diikuti oleh 200 peserta dari setiap perguruan tinggi yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah III.

Rakor ini menjadi forum strategis untuk meningkatkan kapasitas kehumasan dan keprotokolan perguruan tinggi melalui berbagai sesi berbagi praktik baik, penguatan kompetensi, hingga peluncuran pedoman protokol perguruan tinggi.

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Berbagai materi yang dibahas mencakup manajemen krisis komunikasi, reputasi berkelanjutan, penguatan pelayanan prima, serta praktik baik kehumasan dan protokol di perguruan tinggi.

Rektor UMJ Ma’mun Murod menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UMJ sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Dia menegaskan bahwa protokol merupakan salah satu elemen penting yang mencerminkan kualitas sebuah institusi.

“Wajah kampus selain terlihat dari fasilitas dan sarana prasarana, juga tercermin dari protokolernya. Karena itu, standar keprotokolan yang baik perlu dimiliki setiap perguruan tinggi,” ujarnya.

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Ma’mun menjelaskan UMJ telah memiliki Korps Protokoler Mahasiswa (KPM) selama lima tahun terakhir. Keberadaan KPM telah banyak membantu UMJ dalam acara besar di UMJ.

“Saya yakin kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, baik bagi kampus yang telah memiliki sistem keprotokolan maupun yang masih dalam tahap pengembangan,” tambahnya.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III menggelar rapat koordinasi hubungan masyarakat dan protokol.

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TAGS   LLDIKTI III  rakor  humas  protokol  UMJ 
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