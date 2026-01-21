Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Musik

Locket, Album Mendebarkan dari Madison Beer

Rabu, 21 Januari 2026 – 12:12 WIB
Locket, Album Mendebarkan dari Madison Beer - JPNN.COM
Madison Beer. Foto: Dok. Epic Records/Morgan Maher

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Madison Beer, akhirnya merilis album baru yang bertitel Locket.

Album yang diluncurkan via Epic Records itu dirilis bersamaan dengan video musik untuk single Bad Enough.

Ditulis dan diproduseri Madison Beer, Locket merupakan kumpulan lagu paling mendebarkan dan menggetarkan yang pernah dibuat.

Album tersebut dengan tegas menempatkannya sebagai salah satu album pop terkemuka yang siap mendominasi 2026.

Awal pekan ini, Madison Beer meluncurkan lagu barunya Bad Enough dengan penampilan yang menonjol di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, menandai penampilan live perdana.

Selain diisi Bad Enough, album Locket dari Madison Beer menampilkan lagu-lagu hit yang sangat diapresiasi, Make You Mine,” Yes Baby, dan Bittersweet..

Madison Beer mendapatkan nominasi Grammy keduanya untuk Make You Mine dalam kategori Best Dance Pop Recording pada 2025.

Sejak dirilis pada 2024, lagu tersebut mencapai peringkat #1 di chart Dance Airplay Billboard, menandai lagu solo pertamanya yang menduduki puncak tangga lagu dan mengukuhkan posisinya sebagai sosok yang tidak tergantikan di Dance Radio.

