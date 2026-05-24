LocknLock Resmi Hadirkan Tact Flow di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menjadi salah satu pasar potensial bagi dengan tingginya minat masyarakat terhadap produk lifestyle yang menggabungkan fungsi dan desain modern.

Melihat potensi itu, brand lifestyle Tact Flow resmi hadir di Indonesia melalui Tact Flow Grand Opening Exhibition yang berlangsung di Lotte Mall Jakarta mulai 22 Mei hingga 7 Juni 2026.

PR & Marketing Manager LocknLock Indonesia Artini Asputri mengatakan Tact Flow menyasar masyarakat modern seperti Gen Z, young family, dan lifestyle enthusiast yang ingin menikmati keseharian dengan lebih nyaman, personal, dan seimbang melalui momen me time.

“Tact Flow menggabungkan desain modern, fungsi praktis, dan sentuhan lifestyle yang dekat dengan keseharian masyarakat modern,” ungkap Artini di Jakarta, Minggu (24/5).

Saat ini Tact Flow memiliki tiga store yang sudah buka dengan soft opening: AEON BSD, Lotte Mall dan Lippo St Moritz dan tersedia juga di 11 Store di Jakarta dan Surabaya.

Tact Flow pada kesempatan tersebut memperkenalkan tiga kategori produk utamanya, yaitu GO FLOW, STAY FLOW dan SAVOR FLOW.

Keseluruhan koleksi Tact Flow menawarkan kombinasi desain modern dan fungsi praktis yang membuat aktivitas sehari – hari terasa lebih simple, nyaman dan personal.

Koleksi GO FLOW dirancang untuk mendukung aktivitas harian dan gaya hidup aktif melalui berbagai produk seperti tumbler, lunch box, snack cup, daily bag, hingga koper.