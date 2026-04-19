Logis 08 Apresiasi Arah Baru Prabowo Subianto Evaluasi MBG, Kini Lebih Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran.

Menurut Anshar, kebijakan Presiden yang kini memprioritaskan kelompok yang benar-benar membutuhkan mencerminkan komitmen kuat pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial.

“Langkah ini menunjukkan keberpihakan yang jelas. Presiden ingin memastikan bahwa program MBG benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan, khususnya mereka yang mengalami kekurangan gizi,” ujar Anshar dalam keterangannya, Minggu (19/4).

Dia menjelaskan sebelumnya program MBG dibagikan secara universal kepada seluruh anak. Namun, melalui evaluasi terbaru, arah kebijakan kini difokuskan kepada anak-anak dari kelompok rentan dan kurang gizi.

“Arah baru MBG ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Anak-anak dari kalangan ekonomi mampu tidak lagi menjadi prioritas penerima,” tegasnya.

Anshar menilai langkah tersebut sebagai bentuk kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Lebih lanjut, Logis 08 juga mendorong agar implementasi kebijakan ini dikawal secara ketat di lapangan, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pendataan maupun distribusi bantuan.

“Evaluasi ini harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Dengan begitu, program MBG benar-benar menjadi solusi dalam menekan angka kekurangan gizi dan meningkatkan kualitas generasi muda,” tambahnya.