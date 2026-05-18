Logis 08: Koperasi Merah Putih Resmi Beroperasi, Mahakarya Presiden Prabowo untuk Kemakmuran Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menyatakan peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Prabowo Subianto merupakan bukti nyata komitmen dalam membangun ekonomi kerakyatan dari desa.

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut Anshar Ilo, langkah Presiden Prabowo ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

"Peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini adalah bukti nyata bahwa Presiden Prabowo benar-benar fokus membangun ekonomi rakyat. Program ini akan menjadi motor penggerak perekonomian desa dan membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Anshar Ilo, Senin (18/5/2026).

Anshar menambahkan Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pada Agustus 2026 pemerintah akan kembali meresmikan sekitar 20.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

"Jika target ini terealisasi, maka kita akan menyaksikan lahirnya jaringan koperasi terbesar dalam sejarah Indonesia yang akan memperkuat distribusi barang, pembiayaan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja di desa-desa,” katanya.

Dia menilai kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari bawah, sekaligus mengurangi ketimpangan antara kota dan desa.

Menurut Anshar, program ini merupakan implementasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 yang menegaskan pentingnya percepatan pembentukan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan.