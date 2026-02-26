Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

LOGIS 08 Minta Tindak Tegas Mitra Penyedia MBG Jika Terindikasi Korupsi Bahan Baku Pangan

Kamis, 26 Februari 2026 – 16:36 WIB
Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo meminta aparat penegak hukum segera turun tangan menindak tegas mitra penyedia program makan bergizi gratis (MBG) yang melakukan kecurangan terkait dugaan praktik mark-up harga bahan baku pangan.

Anshar Ilo menampaikan hal itu menyusul pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang, yang mengungkapkan banyaknya laporan dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait mitra yang kerap me-mark-up harga bahan pangan.

“Kalau benar ada praktik mark-up oleh mitra MBG, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi sudah masuk ranah pidana. Aparat hukum harus bertindak tegas agar program strategis Presiden Prabowo ini tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Anshar Ilo, Kamis (26/2/2026).

Menurut Anshar, MBG adalah program mulia yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan.

Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan dinilai sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

“Mark-up harga bahan pangan bukan hanya merugikan negara, tapi berpotensi menurunkan kualitas gizi yang diterima anak-anak. Ini sangat berbahaya dan tidak boleh ditoleransi,” ujarnya.

Anshar menambakan jika praktik tersebut benar terjadi, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi langsung memengaruhi kualitas sajian makanan yang disediakan oleh pihak SPPG.

“Tentu hal ini sangat mempengaruhi kualitas sajian makanan oleh pihak SPPG. Jika anggaran bahan baku dikurangi akibat mark-up, maka kualitas dan kuantitas makanan yang diterima anak-anak bisa terdampak. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.

